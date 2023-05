De leden van D66 komen bijeen in de RAI in Amsterdam voor hun partijcongres. Het is de eerste keer dat zij elkaar treffen sinds de voor alle regeringspartijen teleurstellend verlopen Provinciale Statenverkiezingen. Door de monsterzege van BBB zijn de verhoudingen binnen de coalitie op scherp komen te staan, met name waar het gaat om het stikstofbeleid, een belangrijk thema voor de D66-achterban.