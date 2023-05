Een deal tussen het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), Oekraïne en Rusland over de bescherming van de kerncentrale in de Oekraïense regio Zaporizja lijkt in zicht te komen. Directeur-generaal Rafael Grossi is van plan deze maand een overeenkomst in de VN-Veiligheidsraad te presenteren, zeggen vier diplomaten tegen persbureau Reuters.