Ridouan Taghi heeft de rechtbank Amsterdam laten weten dat hij vooralsnog zijn eigen verdediging gaat voeren in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Dat heeft een bron dicht bij de strafzaak aan het ANP laten weten. Zijn detentieadvocaat Thomas van der Horst laat in aanvulling weten dat Taghi op zoek is naar nieuwe advocaten, maar dat niet duidelijk is op welke termijn zij de verdediging zouden moeten voeren.