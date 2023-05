De Europese grens- en kustwacht Frontex heeft over de eerste vier maanden van 2023 elf keer meer illegale migranten geteld die vanuit Tunesië over zee de EU binnen kwamen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Over de hele centrale Middellandse Zeeroute ging het om drie keer zoveel illegale grensoverschrijdingen. De Nederlandse directeur van Frontex, Hans Leijtens, verwacht „een hete zomer”.