De burgemeester van Groningen handelde volgens de wet toen hij een betoging tegen abortus van de Stichting Schreeuw om Leven beperkte. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat door het gedrag van de betogers sprake was van wanordelijkheden en dat dat een geldige voorwaarde is om een demonstratie te beperken. Het was „evenredig en proportioneel” om de betoging te beperken.