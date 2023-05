Tesla behoorde vrijdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers schoven het bericht aan de kant dat de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s veel voertuigen in China moet terugroepen. De aankondiging van Tesla-topman Elon Musk dat hij een vervanger heeft gevonden voor de functie van hoogste baas bij socialmediabedrijf Twitter, werd positief ontvangen.