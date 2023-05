De reissector heeft last van de recente vluchtannuleringen bij met name Transavia. Zowel de luchtvaartmaatschappij zelf als reisorganisatie Sunweb ziet dat terug in een lager aantal boekingen. „Natuurlijk zijn mensen weer wat terughoudender. De coronastuip is weer een beetje terug”, zegt een woordvoerder van de geplaagde luchtvaartmaatschappij over de nieuwe onzekerheid.