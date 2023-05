MIND: mannen stimuleren om over mentale problemen te praten

Mannen vragen bij mentale problemen minder makkelijk om hulp dan vrouwen, stelt MIND. Volgens de organisatie, die opkomt voor cliënten en hun naasten in de geestelijke gezondheidszorg, zou dat een verklaring kunnen zijn voor het feit dat het aantal zelfdodingen onder mannen ook vorig jaar flink hoger lag dan onder vrouwen. Het CBS meldt op basis van de nieuwste cijfers dat in 2022 twee keer zoveel mannen (1315) als vrouwen (601) een einde maakten aan hun leven, voornamelijk in de leeftijdscategorie vanaf 50 jaar.