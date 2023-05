Weerwind: beperkte rol om in te grijpen bij mensenrechtencollege

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming zegt dat hij weinig ruimte heeft om iets te doen aan de bestuurscrisis bij het College voor de Rechten van de Mens (CvRM). Weerwind heeft wel een commissie ingesteld die onderzoek doet naar de interne perikelen. „Het is onze nationale mensenrechtenorganisatie en mijn rol daarin is uitermate beperkt. De ruimte die is gegeven, heb ik genomen”, antwoordde hij op vragen over het uitblijven van actie van zijn kant.