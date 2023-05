In de Duitse plaats Vreden, een paar kilometer over de grens met de Achterhoek, is vrijdagmorgen vroeg een geldautomaat opgeblazen. De daders zijn er volgens de Duitse politie in de richting van de Nederlandse grens vandoor gegaan. De laatste tijd zijn meer geldautomaten in het Duitse grensgebied opgeblazen, vorige week nog in Gronau bij Enschede. In een aantal gevallen zijn daarvoor Nederlanders opgepakt.