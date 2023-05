Droogteseizoen begint bijzonder nat, zeggen waterschappen

Het droogteseizoen, dat loopt van 1 april tot en met 30 september, is bijzonder nat begonnen. In tegenstelling tot vorig voorjaar is er nog geen sprake van een neerslagtekort. Ook staat het grondwater volgens de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) hoog. Dat is gunstig voor landbouwers die nu beginnen met sproeien. Volgens de Unie van Waterschappen is het alleen in 1988 tot in mei natter geweest.