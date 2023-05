De Britse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar toch gegroeid. Het Verenigd Koninkrijk had in die periode last van stakingen in vele sectoren en autoverkopen waren historisch laag, meldt het Britse statistiekbureau ONS. In maart leidde dat tot een krimp van de economie, terwijl over het hele kwartaal alsnog een minimale groei van 0,1 procent de boeken in gaat.