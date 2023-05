De AEX-index op het Damrak ging vrijdag licht vooruit onder aanvoering van het Italiaanse investeringsbedrijf Exor en de fusiecombinatie DSM-Firmenich. De stemming op de aandelenmarkten bleef daarbij voorzichtig door de aanhoudende onzekerheid of de Amerikaanse centrale bank daadwerkelijk de renteverhogingen zal gaan pauzeren. Ook de onrust over de financiële situatie bij de Amerikaanse regionale banken hield de markten in de greep.