Weerwind wacht met actie in bestuurscrisis mensenrechtencollege

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) wil nog niet ingrijpen in de bestuurscrisis bij het College voor de Rechten van de Mens (CRvM). Vier van de acht collegeleden hebben bij het ministerie van Justitie melding gemaakt van intimidatie, discriminatie en vriendjespolitiek door voorzitter Jacobine Geel, zo blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. De klokkenluiders was door het ministerie bescherming beloofd, maar twee van hen moeten toch gedwongen vertrekken. Ondanks een dringend beroep op Weerwind om in te grijpen, wacht hij het onderzoek af waartoe hij opdracht heeft gegeven.