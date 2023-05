De problemen rond de waterkwaliteit moeten tegelijk met de stikstofproblematiek worden aangepakt met een „stevig en samenhangend beleid”. Daarvoor pleit Natuurmonumenten in reactie op het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Daarin staat dat het kabinet in actie moet komen om te zorgen voor genoeg schoon water in de toekomst.