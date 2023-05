In de meivakantie zijn vanaf Schiphol zo’n 1,1 miljoen reizigers vertrokken. Dat is ongeveer een tiende meer dan vorig jaar, maar tot problemen leidde dat volgens de luchthaven deze keer niet. Slechts 5 procent van de vertrekkende reizigers moest meer dan tien minuten wachten om door de beveiligingscontrole te kunnen. Gemiddeld bedroeg de wachttijd minder dan 5 minuten, net als in de laatste jaren voor corona.