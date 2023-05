Algerijn (25) die inreed op agenten verdacht van poging doodslag

De automobilist die woensdag bij het Zuid-Hollandse Den Hoorn is ingereden op agenten en daarna door een agent is neergeschoten, wordt verdacht van een poging tot doodslag. Het Openbaar Ministerie maakte donderdag bekend dat het gaat om een Algerijn zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ook maakte het OM erbij bekend dat vlak voor de aanhouding een agent gewond is geraakt. Er zijn twee onderzoeken gestart. Het ene onderzoek richt zich op het schieten door de politie, het andere op het gedrag van de verdachte.