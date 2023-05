Raad: waterdoelen uit zicht, deel bedrijvigheid kan stilvallen

Het kabinet moet in actie komen en diverse wetten aanpassen om te zorgen voor genoeg schoon water. Met het huidige beleid worden de Europese doelen niet gehaald en dat kan grote gevolgen hebben: tal van economische activiteiten kunnen op termijn vastlopen, vergelijkbaar met hoe dat eerder is gebeurd in het stikstofdossier. Daarvoor waarschuwt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een advies aan het kabinet en de Tweede Kamer.