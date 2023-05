Hoogheemraadschap zoekt grondwatergebruikers

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) vraagt grondwatergebruikers in Utrecht om zich te melden. Volgend jaar gaat het schap op zoek naar gebruikers van locaties waarvan bekend is dat er grondwater wordt gebruikt, maar die zich niet hebben gemeld. Het schap is het overzicht kwijt van het aantal gebruikte permanente grondwateronttrekkingen, terwijl waterschappen er wel verantwoordelijk voor zijn dat er ook in tijden van droogte voldoende water beschikbaar blijft.