Op reis naar Israël gaan is niet zomaar een vakantie. Als reiziger wil je daarom als voorbereiding behalve praktische tips rond bestemmingen, overnachtingsmogelijkheden en inpaklijsten ook informatie lezen over Bijbelse achtergronden. In de ”Reisgids door het Beloofde Land” van Bert Noteboom en Gerjanne van Daalen worden die wensen mooi samengebracht.