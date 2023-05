Bloemisten krijgen momenteel iets meer bestellingen voor boeketten binnen in aanloop naar Moederdag dan in 2019, voor de coronapandemie. Dat zegt Marco Maasse, directeur van Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW). Doordat bloemen duurder zijn geworden en de koopkracht van veel mensen achteruit is gegaan, zeggen sommigen wel: „doe mij maar een kleiner boeket in plaats van een grote.”