De Jonge wil einde maken aan dubieuze grondhandel

Minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) werkt samen met de ministers van Financiën en voor Rechtsbescherming aan een „adequaat antwoord” op de vraag hoe dubieuze grondhandel kan worden aangepakt. Het gaat daarbij om handel in landbouwgrond, waarbij akkers worden opgeknipt en als kleinere bouwpercelen worden verkocht. De bestemming verandert echter veelal niet, waardoor kopers een kat in de zak hebben gekocht. „Dat deugt natuurlijk niet”, zei De Jonge in een debat met de Tweede Kamer.