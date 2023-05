Uitgever Mediahuis, het bedrijf achter kranten als De Telegraaf en NRC, heeft nieuwsplatform Euractiv overgenomen. De overname is volgens Mediahuis een reactie op de toenemende concurrentie als het gaat om berichtgeving over EU-beleid. Dat onderwerp is precies waar de nieuwssite, die zich richt op nieuws over Europese wet- en regelgeving, in thuis is.