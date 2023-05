In Nederlandse dierentuinen is momenteel een recordaantal jongen van een ernstig bedreigde gierensoort te zien. Diergaarde Blijdorp meldt dat er tien Rüppellsgieren uit het ei zijn gekropen. Hierdoor zijn er nu jonge gieren in Blijdorp, Vogelpark Avifauna, Beekse Bergen en in de Amersfoortse dierentuin.