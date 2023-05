Bij de bouw van de 900.000 nieuwe woningen zoals de ambitie is van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting), moet nadrukkelijk oog zijn voor architectuur, vindt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Een deel daarvan moet gebouwd worden onder „spectaculaire nieuwe architectuur en vernieuwing brengen”, zei Nijboer in het Kamerdebat over ruimtelijke ordening.