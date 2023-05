Aantal edelherten in Oostvaardersplassen na jaren op niveau

Staatsbosbeheer heeft het aantal edelherten dat in de Oostvaardersplassen in Flevoland mag rondlopen eindelijk op het gewenste niveau. In het natuurgebied liepen veel te veel herten. Staatsbosbeheer is vijf jaar bezig geweest om het aantal dieren terug te brengen naar vijfhonderd, zoals in 2018 was afgesproken in het managementplan voor het Europese vogelreservaat. Er lopen op dit moment ook niet meer dan de afgesproken zeshonderd heckrunderen en konikpaarden rond, aldus de dienst.