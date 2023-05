Agenten in vermomming gehoord in Brabants drugsproces Martien R.

De vijf agenten die vanaf donderdag gehoord worden in het hoger beroep van het omvangrijke Brabantse drugsproces rond hoofdverdachte Martien R., mogen vermomd zijn. Dat heeft het hof in Den Bosch beslist op de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van het grootste Brabantse drugsproces ooit. De verbalisanten moeten in het openbaar worden gehoord over de afluisteroperatie van de politie bij het kamp van de familie R. in Oss.