Lucinda Riley krijgt vier Gouden Boeken voor Zeven Zussen-reeks

Schrijfster Lucinda Riley is donderdag onderscheiden met vier Gouden Boeken voor haar succesreeks De Zeven Zussen. De delen Parel, Maan, Zon en De Zevende Zus zijn allemaal meer dan 200.000 keer verkocht in Nederland. De prijs, die bestaat uit een aantal oorkondes, werd donderdagochtend door directeur Eveline Aendekerk van boekenkoepel CPNB uitgereikt aan Sander Knol van uitgeverij Xander, die de boekenreeks in Nederland uitbrengt.