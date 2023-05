VN-Mensenrechtenraad in spoedzitting bijeen over geweld Soedan

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties komt bijeen om de impact van het geweld in Soedan op de mensenrechten te onderzoeken. Het Afrikaanse land is zelf momenteel lid van de raad, die zich bezighoudt met een groot scala aan onderwerpen, waaronder executies, martelingen, verdwijningen en bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting. Het VN-orgaan had onlangs al een nieuwe expert voor mensenrechten in Soedan benoemd, de Tunesiër Radhouane Nouicer.