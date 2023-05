ING heeft zijn winst in het eerste kwartaal waarschijnlijk flink weten op te voeren ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat voorzien analisten in doorsnee die door persbureau Bloomberg zijn ondervraagd. ING geeft donderdagochtend als tweede Nederlandse grootbank een overzicht van de resultaten in de eerste drie maanden van het jaar. ABN AMRO meldde woensdag al een forse winsttoename ondanks de recente onrust in de bankensector.