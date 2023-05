Van Eijk en Vermeulen nieuwe verkenners in Utrecht

De verkenners die gaan onderzoeken welke partijen met elkaar een provinciebestuur in Utrecht kunnen vormen zijn Cees van Eijk namens GroenLinks en Floor Vermeulen namens de VVD, zo is woensdagavond door de provincie bekendgemaakt. De twee gaan bekijken of een „stabiele en daadkrachtige” coalitie van partijen mogelijk is. Gekeken wordt naar een samenwerking met „in elk geval” D66, CDA, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Volt en SGP.