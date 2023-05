Martelexpert VN: dringend zorg nodig voor Navalni in Russische cel

De Russische regering moet de gedetineerde oppositiepoliticus Aleksej Navalni dringend uitgebreide medische zorg verlenen nu zijn gezondheid ernstig verslechtert. Dat stelt Alice Edwards, de speciale VN-rapporteur voor marteling en andere wreedheden. Als het klopt dat de Kremlincriticus in zeven maanden tijd 114 dagen in barre omstandigheden in een isoleercel is geplaatst, komt dat volgens haar neer op een vorm van marteling.