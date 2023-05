De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter op het Damrak, is woensdag na een weifelende handelssessie praktisch onveranderd gesloten. Beleggers namen gas terug in afwachting van het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag naar buiten kwam. ABN AMRO moest een stevige openingswinst, die volgde op sterke resultaten van de bank, weer inleveren en verloor 3 procent. Daarmee eindigde het aandeel onderaan bij de hoofdfondsen.