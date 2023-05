De Nederlandse banken onderzoeken of er een soort basisrekening kan komen voor bedrijven die geweigerd zijn voor een normale bankrekening. Zo kunnen zij wel aan het maatschappelijk verkeer blijven deelnemen. Voor veel zaken is een bankrekening namelijk een vereiste. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) verwacht begin juli een eerste voorstel te hebben uitgewerkt in samenwerking met Betaalvereniging Nederland.