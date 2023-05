Een huisarts krijgt een berisping van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Bosch omdat hij niet zorgvuldig is omgegaan met het afgeven van coronabewijzen, waarmee mensen tijdens de pandemie naar bijvoorbeeld het theater of op reis konden. De gezondheidsinspectie stelde dat de huisarts de bewijzen sowieso niet had mogen uitgeven. Daar gaat het college niet in mee.