Gemeenten die bed-bad-broodvoorzieningen aanbieden aan vreemdelingen zonder verblijfsvergunning zijn blij dat staatssecretaris Eric van der Burg die zogeheten Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) wil behouden. Wel willen ze op korte termijn met hem in gesprek over de onrust die dinsdag is ontstaan over dit onderwerp.