De Nederlandse overheid mocht kosten voor veiligheidsonderzoeken bij KLM verhalen op de luchtvaartmaatschappij zelf. Zo luidt de uitspraak van de Raad van State (RvS), waarmee KLM een hoger beroep tegen die gang van zaken heeft verloren. Doorberekening van deze kosten aan werkgevers in de burgerluchtvaart, in dit geval KLM, is volgens de RvS in overeenstemming met de wet.