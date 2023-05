Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) verwacht dat in de komende maanden nog eens 2 tot 2,5 miljoen mensen in Soedan honger zullen lijden. Door het uitgebroken conflict neemt de voedselonzekerheid in het land recordhoogtes aan. Twee op de vijf Soedanezen, 19 miljoen mensen, worden geraakt door de schaarste.