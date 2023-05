Tweede Kamer wil opheldering over bed-bad-brood-regeling

Vrijwel de hele Tweede Kamer, ook de coalitiepartijen D66, CDA en ChristenUnie, wil opheldering over de bed-bad-brood-regeling voor mensen zonder verblijfsvergunning. Er zijn net zo veel vragen over het plotselinge schrappen van de regeling, zonder dat de Kamer daarover was geïnformeerd, als over het bericht van dinsdagavond laat van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) dat de regeling toch blijft bestaan en wordt uitgebreid tot een landelijk dekkend netwerk.