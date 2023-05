Ook PO-Raad niet te spreken over bemoeienis met lerarencontracten

Onderwijsminister Dennis Wiersma maakte de personeelsproblemen in het onderwijs „eerder groter dan kleiner” door zich „tot drie cijfers achter de komma met personeelsbeleid van het basis- en voortgezet onderwijs te bemoeien”. Met die harde kritiek komt voorzitter Freddy Weima van de PO-Raad, de vereniging van basisscholen, in een reactie op de plannen om de wet op een aantal punten te wijzigen. Een van de voorstellen van Wiersma is om scholen te verplichten leraren die goed werk leveren na een jaar een vast contract aan te bieden.