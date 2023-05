De strafzaak over de vergismoord op de 17-jarige stagiair Mohammed Bouchikhi in een buurthuis in de Amsterdamse wijk Wittenburg kan volgens de advocaten van de twee vermeende schutters nog niet inhoudelijk worden behandeld. Ze hebben nog een waslijst aan vragen aan een anonieme getuige die belastende verklaringen heeft afgelegd over de twee verdachten Randall D. (41) en Emylio G. (30).