Prijsstijgingen hebben winkelconcern Ahold Delhaize in de eerste drie maanden van het jaar een hogere omzet opgeleverd. Het moederbedrijf van Albert Heijn, bol.com en Etos boekte daarop een hogere nettowinst, maar over de winstgevendheid in Europa maakt topman Frans Muller zich zorgen. „We houden de prijzen zo laag mogelijk”, geeft de topman ook aan.