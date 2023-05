Overheden worden steeds beter in het verantwoord inkopen van goederen en diensten. Door bij de inkoop rekening te houden met duurzaamheid, is de uitstoot van broeikasgassen in de jaren 2019 en 2020 verminderd met een hoeveelheid die gelijkstaat aan de uitstoot van zo’n 345.000 huishoudens, becijfert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een rapportage.