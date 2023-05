Nederlandse rechtbanken moeten erop kunnen vertrouwen dat in Frankrijk ontsleutelde berichten uit gehackte cryptotelefoons als bewijs kunnen dienen in strafzaken. Ze hoeven zelf geen onderzoek te doen naar de vraag of bewijs rechtmatig is verkregen door Franse autoriteiten. Dit adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad, die hierover op 4 juli uitspraak wil doen.