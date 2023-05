Italiaanse dierenarts brengt piepjonge aapjes naar Nederland

Een Italiaanse dierenarts heeft in het afgelopen weekeinde met zijn camper vier piepjonge aapjes naar Nederland gebracht. De pasgeboren dieren waren in beslag genomen bij een controle aan de grens van Italië met Slovenië en hadden specialistische zorg nodig die de Stichting AAP in Almere kon leveren. Eén aapje is onderweg overleden aan longproblemen. De andere drie dieren zitten nu in quarantaine bij het opvangcentrum in Almere, aldus een woordvoerder van AAP.