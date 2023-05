De marechaussee is niet tevreden over het aantal noodpaspoorten dat de dienst dit jaar in de meivakantie moest verstrekken op Schiphol. Exacte cijfers over afgelopen week zijn er nog niet, maar een woordvoerder laat weten dat het bij het loket nog altijd drukker was dan normaal. In de maand april verstrekte de marechaussee op Schiphol 724 noodpaspoorten.