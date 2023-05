Het door de Nederlandse regering opgerichte investeringsfonds Invest-NL steekt 6 miljoen euro in een Rotterdamse recyclingfabriek. Het is de bedoeling dat die fabriek van het bedrijf Pryme later dit jaar begint met het omzetten van plastic afval in grondstoffen voor nieuwe producten. Dat gebeurt via een nieuwe methode die er volgens Pryme voor zorgt dat een groter deel van het plastic wordt hergebruikt.