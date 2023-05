Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar Philips. Het zorgtechnologiebedrijf houdt zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering en krijgt daar waarschijnlijk veel vragen over de affaire met zijn slaapapneu-apparaten, die het bedrijf veel geld kost. Rond Philips is sowieso veel te doen. Zo werd eerder al aangekondigd dat er komende jaren in totaal 10.000 banen verdwijnen bij het bedrijf.