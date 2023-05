Medewerkers van Philips leggen woensdag, donderdag en volgende week maandag het werk een paar uur neer. Als eerste is het personeel van de vestiging in Best aan de beurt, dan de medewerkers van twee locaties in Eindhoven en een vestiging in Drachten is de laatste in de serie. De vakbonden zijn overgegaan tot acties bij het zorgtechnologieconcern omdat het niet lukte om een nieuwe cao overeen te komen.