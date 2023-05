Onderzoek: forse daling verscheping tablets in eerste kwartaal

De wereldwijde verscheping van tablets door producenten naar verkopers en winkeliers is in het eerste kwartaal van dit jaar fors gedaald omdat consumenten vanwege de hoge inflatie en onzekere economie de hand meer op de knip houden. Volgens marktonderzoeker Canalys ging de verscheping op jaarbasis met 18 procent omlaag tot 31,7 miljoen tablets. Dat is het laagste niveau sinds het eerste kwartaal van 2020 toen de coronapandemie net was uitgebroken.